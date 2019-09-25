Пожар торфяников неподалеку от Львова тушат почти две недели

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В поселке Подсоснов, что в около 30 км от Львова, спасатели продолжают ликвидировать пожар торфа, который начался еще 12 сентября. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.