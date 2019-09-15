Пожежу на сміттєзвалищі біля Рівного загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі поблизу Рівного, площа якої сягнула майже 150 м.кв, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ ДСНС Рівненської області у Facebook.
"Станом на 02:00 15 вересня пожежа на полігоні твердих та побутових віходів поблизу населеного пункту Бармаки та обласного центру міста Рівне, що знаходиться на території Шпанівської сільської ради - повністю ліквідована", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про пожежу на лінію "101" надійшло 14 вересня о 19:30.
25 співробітників ДСНС області із залученням рятувальної спецтехніки гасили пожежу на площі майже 150 м.кв.
Жертв та постраждалих не має.
Як зазначено у повідомленні, на понеділок заплановане термінове засідання міської комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питання забезпечення пожежної безпеки на полігоні побутових відходів з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.