Пожар на свалке возле Ровно потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар на свалке вблизи Ровно, площадь которого составила около 150 кв.м, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС Ровенской области в Facebook.
"По состоянию на 2:00 15 сентября пожар на полигоне твердых и бытовых выходе вблизи населенного пункта Бармаки и областного центра города Ровно, находящегося на территории Шпанивского сельского совета - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре на линию "101" поступило 14 сентября в 19:30.
25 сотрудников ГСЧС области с привлечением спасательной спецтехники тушили пожар на площади около 150 м.кв.
Жертв и пострадавших нет.
Как отмечается в сообщении, на понедельник запланировано экстренное заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса обеспечения пожарной безопасности на полигоне бытовых отходов с целью недопущения подобных случаев в будущем.