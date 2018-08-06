Пожежі в Португалії: консул перевіряє наявність українців серед постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Консул перевіряє наявність чи відсутність українців серед постраждалих внаслідок пожежі в туристичному районі в Португалії. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Консул перевіряє інформацію, чи немає там українців", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, аварійно-рятувальні служби Португалії четвертий день поспіль продовжують боротись з великою лісовою пожежею на південному узбережжі країни. Температура повітря у країні перевищує 45 градусів. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих.
Полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке в 250 км на південь від Лісабона. Станом на зараз евакуйовано понад 2000 осіб.
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих від землетрусу в Індонезії.