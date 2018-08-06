Туристичний регіон Португалії охопили пожежі: є постраждалі

Додамо, що полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке в 250 км на південь від Лісабона.

Станом на зараз евакуйовано понад 2000 осіб.



Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 8 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.



Шлейфи чорного диму виднілися на пляжах, популярних серед європейських туристів.

Нагадаємо, температура в португальському Лісабоні позавчора побила 37-річний рекорд та сягнула 44 градусів тепла.