Туристический регион Португалии охватили пожары: есть пострадавшие

Добавим, что пламя ночью досталось к окраинам города Моншике в 250 км к югу от Лиссабона.

По состоянию на сейчас эвакуировано более 2000 человек.



Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 8 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса на почти недоступном горном хребте недалеко от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.



Шлейфы черного дыма виднелись на пляжах, популярных среди европейских туристов.

Напомним, температура в португальском Лиссабоне позавчера побила 37-летний рекорд и достигла 44 градусов тепла.