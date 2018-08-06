Туристический регион Португалии охватили пожары: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Аварийно-спасательные службы Португалии четвертый день подряд продолжают бороться с крупным лесным пожаром на южном побережье страны. Температура воздуха в стране превышает 45 градусов. По состоянию на сейчас известно о 44 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Добавим, что пламя ночью досталось к окраинам города Моншике в 250 км к югу от Лиссабона.
По состоянию на сейчас эвакуировано более 2000 человек.
Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 8 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса на почти недоступном горном хребте недалеко от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.
Шлейфы черного дыма виднелись на пляжах, популярных среди европейских туристов.
Напомним, температура в португальском Лиссабоне позавчера побила 37-летний рекорд и достигла 44 градусов тепла.