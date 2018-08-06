Пожары в Португалии: консул проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Консул проверяет наличие или отсутствие укринцев среди пострадавших в результате пожара в туристическом районе в Португалии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Консул проверяет информацию, нет ли там украинцев", - сообщил Кирилич.
Напомним, аварийно-спасательные службы Португалии четвертый день подряд продолжают бороться с крупным лесным пожаром на южном побережье страны. Температура воздуха в стране превышает 45 градусов. По состоянию на сейчас известно о 44 пострадавших.
Пламя ночью досталось к окраинам города Моншике в 250 км к югу от Лиссабона. По состоянию на сейчас эвакуировано более 2000 человек.
Как сообщал УНН, по предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших от землетрясения в Индонезии.