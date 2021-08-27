Пожежі в Італії: Рада міністрів країни ввела режим НС в постраждалих регіонах

Цитата

“Оголошення надзвичайного стану і Постанова про цивільний захист, яка послідує за цим, є першими заходами втручання, які буде здійснювати уряд”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Крім того, Рада міністрів схвалила постанову про введення надзвичайного стану строком на 6 місяців в результаті метеорологічних подій, що сталися в дні з 3 липня по 8 серпня 2021 року на території провінцій Комо, Мілан і Варезе.

Доповнення

У серпні в Італії на тлі аномально високих температур погіршилася ситуація з лісовими пожежами. На Апеннінах були виявлені десятки локальних вогнищ загоряння, переважно в південних областях: в Апулії, Калабрії, на Сицилії, а також на Сардинії. Жертвами лісових пожеж стали щонайменше п’ять осіб. До сих пір повідомлялося про знищення вогнем майже 103 га в Італії, яка по площах лісових пожеж в Європі поступається тільки Греції.