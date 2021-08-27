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Пожары в Италии: Совет министров страны ввели режим ЧС в пострадавших регионах

Киев  •  УНН

 • 11733 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Совет министров Италии по предложению премьера Марио Драги одобрил введение чрезвычайного положения сроком на 6 месяцев в результате распространения лесных пожаров, которые произошли в регионах Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия с конца июля 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление правительства Италии.

Цитата

“Объявление чрезвычайного положения и Постановление о гражданской защите, которое последует за этим, являются первыми мерами вмешательства, которые будет осуществлять правительство”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Совет министров одобрил постановление о введении чрезвычайного положения сроком на 6 месяцев в результате метеорологических событий, произошедших в дни с 3 июля по 8 августа 2021 года на территории провинций Комо, Милан и Варезе.

Дополнение

В августе в Италии на фоне аномально высоких температур ухудшилась ситуация с лесными пожарами. На Апеннинах были обнаружены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных областях: в Апулии, Калабрии, на Сицилии, а также на Сардинии. Жертвами лесных пожаров стали не менее пяти человек. До сих пор сообщалось об уничтожении огнем почти 103 га в Италии, которая по площадям лесных пожаров в Европе уступает только Греции.

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