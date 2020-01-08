Пожежі в Австралії: зірки світового тенісу проведуть благодійний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Організатори "Australian Open" проведуть благодійний турнір направлений на фінансову підтримку постраждалим від пожеж в Австралії, повідомляє УНН з посиланням на "7news.com.au".
На виставкових змаганнях зіграють провідні тенісисти та тенісистки світу серед яких: Роджер Федерер (3 ракетка світу у чоловіків), Рафаель Надаль (1), Серена Вільямс, Наомі Осака (4), Каролін Возняцкі (39), Стефанос Ціціпас (6), Нік Кіргіос (29) і інші учасники, які будуть оголошені пізніше.
За словами організаторів турнір буде проводитися у поєднанні веселощів і серйозності.
Відзначимо, що кошти зі змагань будуть направлені на ліквідацію наслідків лісових пожеж в Австралії.
Примітно, що кваліфікація в Мельбурні до "AUS Open" стартують 14 січня, а в основній сітці - 20 січня.
Як повідомляв УНН, австралійські баскетболісти НБА пожертвували 750 тис. дол. на підтримку постраждалим та відновлення лісів Австралії.