Пожары в Австралии: звезды мирового тенниса проведут благотворительный турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Организаторы "Australian Open" проведут благотворительный турнир, направленный на финансовую поддержку пострадавшим от пожаров в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на "7news.com.au".
На выставочных соревнованиях сыграют ведущие теннисисты и теннисистки мира среди которых Роджер Федерер (3 ракетка мира у мужчин), Рафаэль Надаль (1), Серена Уильямс, Наоми Осака (4), Каролин Возняцки (39), Стефанос Циципас (6), Ник Киргиос (29) и другие участники, которые будут объявлены позже.
По словам организаторов, турнир будет проводиться в сочетании веселья и серьезности.
Отметим, что средства из соревнований будут направлены на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии.
Примечательно, что квалификация в Мельбурне в "AUS Open" стартует 14 января, а в основной сетке - 20 января.
Как сообщал УНН, австралийские баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. в поддержку пострадавшим и восстановления лесов Австралии.