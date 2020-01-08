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Пожары в Австралии: звезды мирового тенниса проведут благотворительный турнир

Пожары в Австралии: звезды мирового тенниса проведут благотворительный турнир

Киев  •  УНН

 • 12865 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Организаторы "Australian Open" проведут благотворительный турнир, направленный на финансовую поддержку пострадавшим от пожаров в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на "7news.com.au".

На выставочных соревнованиях сыграют ведущие теннисисты и теннисистки мира среди которых Роджер Федерер (3 ракетка мира у мужчин), Рафаэль Надаль (1), Серена Уильямс, Наоми Осака (4), Каролин Возняцки (39), Стефанос Циципас (6), Ник Киргиос (29) и другие участники, которые будут объявлены позже.

По словам организаторов, турнир будет проводиться в сочетании веселья и серьезности.

Отметим, что средства из соревнований будут направлены на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии.

Примечательно, что квалификация в Мельбурне в "AUS Open" стартует 14 января, а в основной сетке - 20 января.

Как сообщал УНН, австралийские баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. в поддержку пострадавшим и восстановления лесов Австралии.

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