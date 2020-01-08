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Баскетболісти НБА пожертвували 750 тис. дол. на порятунок лісів в Австралії

Київ • УНН

 • 11224 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Ряд австралійських баскетболістів з НБА вирішили пожертвувати власні кошти аби допомогти вирішити проблеми із масовими пожежами лісів на батьківщині, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу профсоюзу НБА.

Пожертвування у розмірі 750 тис. дол. внесли австралійські гравці Асоціації: Бен Сіммонс, Джон Болден із “Філадельфії”, Аарон Бейнс (“Фінікс”), Данте Екзам, Меттью Деллаведова (“Кавальєрс”), Патрік Міллс (“Сперс”), Джо Інгс (“Юта Джаз”), Тон Макер (“Детройт Пістонс”), а також Райан Брокхофф (“Даллас Маверікс”).

Примітно, що пожежі почалися в Австралії ще в середині жовтня минулого року. До цього моменту у вогні знаходяться території штатів Нового Південного Уельсу і Вікторії.

Як повідомлялося раніше, через пожежі в Австралії загинули 24 людини. Крім того, пожежі забрали життя більше 1,25 млрд. тварин.

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