Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. на спасение лесов в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Ряд австралийских баскетболистов из НБА решили пожертвовать собственные средства, чтобы помочь решить проблемы с массовыми пожарами лесов на родине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу профсоюза НБА.
Пожертвования в размере 750 тыс. долл. внесли австралийские игроки Ассоциации Бен Симмонс, Джон Болден с “Филадельфии”, Аарон Бейнс (“Финикс”), Данте Екзам, Мэттью Деллаведова (“Кавальерс”), Патрик Миллс (“Сперс”), Джо Ингс (“Юта Джаз”) , Тон Макер (“Детройт Пистонс”), а также Райан Брокхофф (“Даллас Маверикс”).
Примечательно, что пожары начались в Австралии еще в середине октября прошлого года. К этому моменту в огне находятся территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.
Как сообщалось ранее, из-за пожаров в Австралии погибли 24 человека. Кроме того, пожары унесли жизни более 1,25 млрд. животных.