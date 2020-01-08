Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. на спасение лесов в Австралии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109502 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110293 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121503 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103048 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106795 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107172 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. на спасение лесов в Австралии

Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долл. на спасение лесов в Австралии

Киев  •  УНН

 • 11224 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Ряд австралийских баскетболистов из НБА решили пожертвовать собственные средства, чтобы помочь решить проблемы с массовыми пожарами лесов на родине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу профсоюза НБА.

Пожертвования в размере 750 тыс. долл. внесли австралийские игроки Ассоциации Бен Симмонс, Джон Болден с “Филадельфии”, Аарон Бейнс (“Финикс”), Данте Екзам, Мэттью Деллаведова (“Кавальерс”), Патрик Миллс (“Сперс”), Джо Ингс (“Юта Джаз”) , Тон Макер (“Детройт Пистонс”), а также Райан Брокхофф (“Даллас Маверикс”).

Примечательно, что пожары начались в Австралии еще в середине октября прошлого года. К этому моменту в огне находятся территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Как сообщалось ранее, из-за пожаров в Австралии погибли 24 человека. Кроме того, пожары унесли жизни более 1,25 млрд. животных.

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