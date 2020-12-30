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Пожежі на Луганщині: ТСК викликає віце-прем'єра Резнікова та голову Луганської ОДА Гайдая

Київ • УНН

 • 13671 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області викликає на наступне засідання очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая та віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ТСК, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко, інформує УНН.

Пожежі на Луганщині: ТСК викликає віце-прем'єра Резнікова та голову Луганської ОДА Гайдая

“30.12.2020 року відбулося третє засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/ бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації — Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру, яка утворена Постановою ВРУ 4262 від 26.10.2020”, - зазначив нардеп.

За його словами, на засіданні були присутніми шість народних депутатів України – членів ТСК.

“На порядку денному було питання про заслуховування та отримання письмових та усних показань і пояснень з питань віднесених до компетенції ТСК від голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая та директора Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської облдержадміністрації Олександра Чалого”, - додав Горбенко.

Як зазначив нардеп від Луганської ОДА-ВЦА надійшов лист у якому було повідомлено, що Сергій Гайдай не зможе бути присутнім на засіданні, тому що приймає участь у нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова щодо економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Додамо, що на засідання ТСК прибув директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської ОДА Олександр Чалий. У нього було взяті показання згідно Закону України "Про тимчасові спеціальні та слідчі комісії Верховної Ради України".

“На засіданні було прийняте одноголосно рішення викликати на наступне засідання ТСК, яке відбудеться 25 та/або 28 січня 2021 року очільника Луганської ОДА-ВЦА Сергія Гайдая та віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова. Дві дати було проголосовано, щоб запрошеним було зручно обрати дату. Також було прийняте рішення направити лист від ТСК до Голови ДСНС України з проханням відсторонити від обов’язків керівника ДСНС Луганської області” - підсумував голова ТСК,

Як повідомляв УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше. За даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії. 

В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль.

У цій справі відкрито 14 проваджень.

Далі Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.  На початку грудня в Парламенті створили Тимчасову слідчу комісію з розслідування масштабних пожеж на Луганщині. 

У ТСК одразу повідомили, що люди, які постраждали від масових пожеж на Луганщині, отримають виплати від держави, винні будуть знайдені. 

На останньому засіданні в цьому році Кабінет міністрів України підтримав розпорядження, яким ліквідував причини затримки виплати допомоги людям, які постраждали внаслідок пожеж на Луганщині. 

Також сьогодні УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая, за звинуваченням у перешкоджанні діяльності Тимчасової слідчої комісії ВРУ з розслідування причин масштабних пожеж на Луганщині восени 2020 року.

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