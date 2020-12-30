Пожары в Луганской области: ВСК вызывает вице-премьера Резникова и главу Луганской ОГА Гайдая

"30.12.2020 года состоялось третье заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущение возникновения событий чрезвычайного характера, образованной Постановлением ВРУ 4262 от 26.10.2020", - отметил нардеп.

По его словам, на заседании присутствовали шесть народных депутатов Украины - членов ВСК.

"На повестке дня был вопрос о заслушивании и получении письменных и устных показаний и объяснений по вопросам отнесенным к компетенции ВСК от главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и директора Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александра Чалого", - добавил Горбенко.

Как отметил нардеп, от Луганской ОГА-ВЦА поступило письмо в котором сообщалось, что Сергей Гайдай не сможет присутствовать на заседании, так как принимает участие в совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова по экономическому развитию Донецкой и Луганской областей.

Добавим, что на заседание ВСК прибыл директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской ОГА Александр Чалый. У него были взяты показания согласно Закону Украины "О временных специальных и следственных комиссиях Верховной Рады Украины".

"На заседании было принято единогласное решение вызвать на следующее заседание ВСК, которое состоится 25 и/или 28 января 2021 года главу Луганской ОГА-ВЦА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова. Две даты были проголосованы, чтобы приглашенным было удобно выбрать дату. Также было принято решение направить письмо от ВСК к Главе ГСЧС Украины с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области", - подытожил глава ВСК.

Как сообщал УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше. По данным полиции, известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии.

В ООС причиной назвали враждебные вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.



В этом деле открыто 14 производств.



Далее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области. В начале декабря в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

В ВСК сразу сообщили, что люди, которые пострадали от массовых пожаров в Луганской области, получат выплаты от государства, виновные будут найдены.

На последнем заседании в этом году Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым ликвидировал причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.

Также сегодня УНН сообщал, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, по обвинению в препятствовании деятельности Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области осенью 2020 года.



