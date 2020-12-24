ТСК по пожежам на Луганщині розпланувала свою роботу: викликають керівництво ОДА

“На засіданні всі питання порядку денного були підтримані одноголосно. Визначили першочергові заходи. На 30 грудня 2020 року заплановано засідання ТСК, на яке ми офіційно запрошуємо очільника Луганської ОДА-ВЦА Сергія Гайдая та директора департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони ОДА-ВЦА Олександра Чалого для надання показань та пояснень щодо питань, які знаходяться у віданні ТСК", - сказав голова ТСК, народний депутат України Руслан Горбенко.

За його словами, на початку наступного року, у січні 2021, комісія розпочне процес співставлення отриманих офіційно матеріалів на перші запити ТСК.

"Окремо будуть отримані пояснення від представників органів влади, державних підприємств та правоохоронних органів, за дорученням від ТСК, наданим заступнику голови Сергію Вельможному. Отримані покази та пояснення будуть додані до масиву досліджуваної інформації. Також матеріали, отримані в рамках роботи ТСК, будуть надані експертам, яких надали органи центральної влади, наукові установи та громадські об’єднання, дотичні до предмету відання ТСК", - додав Горбенко.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ТСК, люди, які постраждали від масових пожеж на Луганщині, отримають виплати від держави, винні будуть знайдені.