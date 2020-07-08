Пожежі на Луганщині: Шмигаль анонсував на завтра прийняття рішення щодо виділення коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Рішення щодо виділення коштів на компенсації та ліквідацію наслідків ситуації, що виникла в результаті лісових пожеж в Луганській області, буде прийнято в четвер, 9 липня. Про це сказав під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Будемо очікувати до кінця дня від обласної державної адміністрації чіткий перелік, і, відповідно, завтра на комісії ТЕБ і НС о 09:00 будемо приймати рішення про виділення коштів. Відповідно, за необхідності, позачергово урядом зберемось і проголосуємо оперативно таке рішення", - сказав Шмигаль.
На засіданні уряду виступив також очільник ДСНС Микола Чечоткін. З його слів, ситуацію на Луганщині можна охарактеризувати як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.
"За оперативними даними, виходячи з критеріїв, які характеризують цю надзвичайну ситуацію, ми можемо її охаректеризувати як надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це дає нам можливість розглядати питання на виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування збитків, у першу чергу для населення", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський обіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі на Луганщині.
А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що урядом сьогодні буде прийнято рішення про виділення по 300 тис. грн на компенсації та відновлення домівок, які постаждали внаслідок лісових пожеж на Луганщині.