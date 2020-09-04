Пожежі на Донбасі: загорання ліквідовано у п'яти населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ліквідація пожеж, які виникли на Донбасі, триває, наразі пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка у Донецькій та Золоте-3 та Кам’янка у Луганській областях. Про це заявив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара під час сьогоднішнього брифінгу, передає УНН.
"Зараз триває ліквідація пожеж, що виникли на Донеччині та Луганщині. Підрозділи ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка", - повідомив він.
Зі слів Шаравари, до гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.
"Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка", - додав речник МОУ.
Він також нагадав, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали зниклим безвісти.
Нагадаємо, на сьогоднішній ранок у Луганській області, де 2 вересня спалахнули природні пожежі, гасили три осередки, відкритого вогню немає.