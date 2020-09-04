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Пожежі на Донбасі: загорання ліквідовано у п'яти населених пунктах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ліквідація пожеж, які виникли на Донбасі, триває, наразі пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка у Донецькій та Золоте-3 та Кам’янка у Луганській областях. Про це заявив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара під час сьогоднішнього брифінгу, передає УНН.

Пожежі на Донбасі: загорання ліквідовано у п'яти населених пунктах

"Зараз триває ліквідація пожеж, що виникли на Донеччині та Луганщині. Підрозділи ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка", - повідомив він.

Зі слів Шаравари, до гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.

"Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка", - додав речник МОУ.

Він також нагадав, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали зниклим безвісти. 

Нагадаємо, на сьогоднішній ранок у Луганській області, де 2 вересня спалахнули природні пожежі, гасили три осередки, відкритого вогню немає.

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