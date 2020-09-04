Пожары на Донбассе: возгорание ликвидированы в пяти населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Ликвидация пожаров, возникших на Донбассе, продолжается, на данный момент пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка в Донецкой и Золотое-3 и Каменка в Луганской областях. Об этом заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара во время сегодняшнего брифинга, передает УНН.
"Сейчас идет ликвидация пожаров, возникших в Донецкой и Луганской областях. Подразделения ВСУ вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка", - сообщил он.
По словам Шаравары, к тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.
"Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка", - добавил представитель МОУ.
Он также напомнил, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный, которого считали пропавшим без вести.
Напомним, на сегодняшнее утро в Луганской области, где 2 сентября вспыхнули природные пожары, тушили три очага, открытого огня нет.