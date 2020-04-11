Пожежа в зоні відчуження: радіаційний фон на Київщині не перевищує природних фонових значень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Радіаційний фон у місті Києві та в Київській області знаходиться в межах норми і не перевищує природних значень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС.
“Радіаційний фон по місту Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ — 0,013 мР/год, Київська область — в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год)”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися — у місті Чорнобиль — 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.