Пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в Киевской области не превышает естественных фоновых значений

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31117 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39797 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56000 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57448 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80616 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74416 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101140 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105357 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в Киевской области не превышает естественных фоновых значений

Пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в Киевской области не превышает естественных фоновых значений

Киев  •  УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных значений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.

“Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились — в городе Чернобыль — 0,020 мР/ч., На КДП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.

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