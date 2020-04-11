Пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в Киевской области не превышает естественных фоновых значений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных значений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.
“Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч)”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились — в городе Чернобыль — 0,020 мР/ч., На КДП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.
Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.