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Пожежа в будинку на Київщині: одна людина постраждала, ще п'ятьох евакуювали

Київ • УНН

 • 25274 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі в житловому будинку в Київській області одна людина отруїлась чадним газом, ще п'ятьох людей було евакуйовано. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в області.

Пожежа в будинку на Київщині: одна людина постраждала, ще п'ятьох евакуювали

Так, 10 жовтня, о 13:39, до оперативно-диспетчерської служби міста Славутич надійшло повідомлення про пожежу.

По прибуттю рятувальників на місце пожежі встановлено, що в 5-ти поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитової на другому поверсі та існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані квартири. Рятувальники евакуювали з квартир будинку 5 людей.

Внаслідок пожежі постраждала одна жінка 1958 року народження. Після огляду лікарями її було госпіталізовано з діагнозом отруєння чадним газом.

Пожежу локалізовано о 13:53 та ліквідовано о 14:00.

Причина пожежі на разі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві на Лісовому проспекті загорілась багатоповерхівка.

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