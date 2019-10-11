Пожежа в будинку на Київщині: одна людина постраждала, ще п'ятьох евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі в житловому будинку в Київській області одна людина отруїлась чадним газом, ще п'ятьох людей було евакуйовано. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в області.
Так, 10 жовтня, о 13:39, до оперативно-диспетчерської служби міста Славутич надійшло повідомлення про пожежу.
По прибуттю рятувальників на місце пожежі встановлено, що в 5-ти поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитової на другому поверсі та існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані квартири. Рятувальники евакуювали з квартир будинку 5 людей.
Внаслідок пожежі постраждала одна жінка 1958 року народження. Після огляду лікарями її було госпіталізовано з діагнозом отруєння чадним газом.
Пожежу локалізовано о 13:53 та ліквідовано о 14:00.
Причина пожежі на разі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві на Лісовому проспекті загорілась багатоповерхівка.