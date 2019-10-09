Багатоповерхівка загорілась у Києві: врятували чотирьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Києві на Лісовому проспекті загорілась багатоповерхівка. За даними ДСНС України, врятовано 4 дитини та 5 чоловік евакуйовано, передає УНН.
"9 жовтня о 15:38 до оперативно-координаційного центру Головне управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про виникнення пожежі в 9-поверховому житловому будинку на пр. Лісовому, 15-а", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, пожежа сталась в одній із квартир на 2-му поверсі. Спостерігалось сильне задимлення. Вже о 16:01 вогнеборці локалізували вогонь. О 16:28 пожежу ліквідовано.
"Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку 5 громадян, врятували 2 дітей, ще 2 дитини, а також собаку з будівлі винесли працівники Національна поліція України. Також врятовано чоловіка похилого віку (1932 р.н.)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ДСНС, на місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень, що минув, загинули 17 людей.