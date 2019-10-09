Многоэтажка загорелась в Киеве: спасли четырех детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киеве на Лесном проспекте загорелась многоэтажка. По данным ГСЧС Украины, спасены 4 ребенка и 5 человек эвакуированы, передает УНН.
"9 октября в 15:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о возникновении пожара в 9-этажном жилом доме на пр. Лесном, 15-а", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожар произошел в одной из квартир на 2-м этаже. Наблюдалось сильное задымление. Уже в 16:01 пожарные локализовали огонь. В 16:28 пожар был ликвидирован.
"Во время тушения спасатели эвакуировали из дома 5 граждан, спасли 2 детей, еще 2 ребенка, а также собаку из здания вынесли работники Национальной полиции Украина. Также спасен мужчина пожилого возраста (1932 г.р.)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, на месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.
Напомним, на пожарах в Украине за прошедшую неделю, погибли 17 человек.