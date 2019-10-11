Пожар в доме в Киевской области: один человек пострадал, еще пятерых эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате пожара в жилом доме в Киевской области один человек отравился угарным газом, еще пять человек были эвакуированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ДСНС Украины в области.
Так, 10 октября, в 13:39, в оперативно-диспетчерскую службу города Славутич поступило сообщение о пожаре.
По прибытию спасателей на место пожара установлено, что в 5-ти этажном жилом доме произошло возгорание электрощитовой на втором этаже и существует угроза распространения огня на рядом расположенные квартиры. Спасатели эвакуировали из квартир дома 5 человек.
В результате пожара пострадала одна женщина 1958 года рождения. После осмотра врачами она была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом.
Пожар локализован в 13:53 и ликвидирован в 14:00.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Напомним, в Киеве на Лесном проспекте загорелась многоэтажка.