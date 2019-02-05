Пожежа в Парижі: кількість жертв зросла до десяти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Щонайменше десять людей загинули в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі, передає УНН з посиланням на видання ABC NEWS.
“Загинуло не менше 10 осіб, а більше 30 поранені”, - зазначено у виданні.
Наразі пошук інших жертв триває.
Нагадаємо, пожежа сталася у багатоповерхівці в 16-му окрузі Парижа зранку 5 лютого. Вогонь спалахнув на останніх поверхах будинку, зведеного у 1970-х роках. Пожежу вдалося загасити лише о 7-й ранку. Під час гасіння рятувальники евакуювали людей з восьмиповерхівки, а також прилеглих будинків.
Відомо, що вже затримано жінку з психічними розладами, її підозрюють у підпалі.