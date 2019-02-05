Пожежа в Парижі: кількість жертв зросла до десяти

“Загинуло не менше 10 осіб, а більше 30 поранені”, - зазначено у виданні.

Наразі пошук інших жертв триває.

Нагадаємо, пожежа сталася у багатоповерхівці в 16-му окрузі Парижа зранку 5 лютого. Вогонь спалахнув на останніх поверхах будинку, зведеного у 1970-х роках. Пожежу вдалося загасити лише о 7-й ранку. Під час гасіння рятувальники евакуювали людей з восьмиповерхівки, а також прилеглих будинків.

Відомо, що вже затримано жінку з психічними розладами, її підозрюють у підпалі.