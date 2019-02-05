Пожар в Париже: количество жертв возросло до десяти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Париже, передает УНН со ссылкой на издание ABC NEWS.
"Погибло не менее 10 человек, а более 30 ранены", - говорится в издании.
Сейчас поиск других жертв продолжается.
Напомним, пожар произошел в многоэтажке в 16-м округе Парижа утром 5 февраля. Огонь вспыхнул на последних этажах здания, построенного в 1970-х годах. Пожар удалось потушить лишь в 7 утра. Во время тушения спасатели эвакуировали людей из восьмиэтажки, а также близлежащих домов.
Известно, что уже задержана женщина с психическими расстройствами, ее подозревают в поджоге.