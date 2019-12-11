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Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайшли ще одне тіло

Київ • УНН

 • 13282 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У згорілому одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальники знайшли ще одне тіло. Про це журналіст УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“Сьогодні, 11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість жертв зросла до 13.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.

Українські Національні Новини

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