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Пожежа в індійському готелі: МЗС перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих українців

Пожежа в індійському готелі: МЗС перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих українців

Київ • УНН

 • 6899 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України наразі перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих громадян України внаслідок пожежі в готелі у Нью-Делі. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Ця інформація наразі перевіряється, якщо будуть конкретні дані, ми вам повідомимо", - сказала речниця.

Як повідомляв УНН, в готелі індійського Нью-Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 осіб.

Пожежа сталася близько 5 ранку за місцевим часом.

35 людей вдалося врятувати, ще 50 були евакуйовані, 2 особи госптіалізовані з сильними опіками.

Як повідомляв УНН, у неділю, 10 лютого, сильні вітри роздули лісові пожежі, які горять вже протягом тижня на Південному острові Нової Зелании, через що тисячі людей залишають свої будинки.

 

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