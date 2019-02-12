Пожежа в індійському готелі: МЗС перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України наразі перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих громадян України внаслідок пожежі в готелі у Нью-Делі. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ця інформація наразі перевіряється, якщо будуть конкретні дані, ми вам повідомимо", - сказала речниця.
Як повідомляв УНН, в готелі індійського Нью-Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 осіб.
Пожежа сталася близько 5 ранку за місцевим часом.
35 людей вдалося врятувати, ще 50 були евакуйовані, 2 особи госптіалізовані з сильними опіками.
Як повідомляв УНН, у неділю, 10 лютого, сильні вітри роздули лісові пожежі, які горять вже протягом тижня на Південному острові Нової Зелании, через що тисячі людей залишають свої будинки.