Пожежа в індійському готелі: МЗС перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих українців

"Ця інформація наразі перевіряється, якщо будуть конкретні дані, ми вам повідомимо", - сказала речниця.



Як повідомляв УНН, в готелі індійського Нью-Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 осіб.



Пожежа сталася близько 5 ранку за місцевим часом.

35 людей вдалося врятувати, ще 50 були евакуйовані, 2 особи госптіалізовані з сильними опіками.



Як повідомляв УНН, у неділю, 10 лютого, сильні вітри роздули лісові пожежі, які горять вже протягом тижня на Південному острові Нової Зелании, через що тисячі людей залишають свої будинки.