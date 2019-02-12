Пожар в индийском отеле: МИД проверяет информацию о наличии пострадавших украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины пока проверяет информацию о наличии пострадавших граждан Украины в результате пожара в гостинице в Нью-Дели. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Эта информация сейчас проверяется, если будут конкретные данные, мы вам сообщим", - сказала пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, в отеле индийского Нью-Дели произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек.
Пожар произошел около 5 утра по местному времени.
35 человек удалось спасти, еще 50 были эвакуированы, 2 человека госптиализовани с сильными ожогами.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 10 февраля, сильные ветры раздули лесные пожары, горят уже в течение недели на Южном острове Новой Зелании, из-за чего тысячи людей покидают свои дома.