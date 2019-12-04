Пожежа у коледжі в Одесі: загинула працівниця навчального закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі загинула працівниця навчального закладу, ще 15 осіб постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Під час пожежі постраждали 15 осіб, від отриманих ушкоджень у лікарні померла працівниця навчального закладу, 1976 р.н.”, — сказано у повідомленні.
Наразі до гасіння залучено 70 чол. особового складу та 18 од. техніки.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося, що про 12 постраждалих внаслідок пожежі.