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Пожежа у коледжі в Одесі: повідомляється про 12 постраждалих

Пожежа у коледжі в Одесі: повідомляється про 12 постраждалих

Київ • УНН

 • 24665 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі постраждало 12 людей, з них 4 пожежних. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.

"Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 12 осіб, з них 4-ро вогнеборців. Триває ліквідація пожежі", - сказано у повідомленні.

Як заявила начальник сектору зв’язку ГУ ДСНС України в Одеській області Ольга Сафронова в ефірі одного із телеканалів, на місці події зараз працює 18 одиниць техніки та 70 людей особового складу.

Як раніше повідомляв УНН, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше повідомлялося про 9 постраждалих та госпіталізованих внаслідок пожежі.

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