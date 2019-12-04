Пожежа у коледжі в Одесі: повідомляється про 12 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі постраждало 12 людей, з них 4 пожежних. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 12 осіб, з них 4-ро вогнеборців. Триває ліквідація пожежі", - сказано у повідомленні.
Як заявила начальник сектору зв’язку ГУ ДСНС України в Одеській області Ольга Сафронова в ефірі одного із телеканалів, на місці події зараз працює 18 одиниць техніки та 70 людей особового складу.
Як раніше повідомляв УНН, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 9 постраждалих та госпіталізованих внаслідок пожежі.