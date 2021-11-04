Пожежа на території Києво-Печерської лаври: постраждали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У пожежі, яка сталася сьогодні у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври, постраждали троє людей. Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.
Цитата
“За попередньою інформацією, троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихались чадним газом”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.
До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.