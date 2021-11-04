Пожежа на території Києво-Печерської лаври: постраждали троє людей

Цитата

“За попередньою інформацією, троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихались чадним газом”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.

До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.