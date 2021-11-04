Пожар на территории Киево-Печерской лавры: пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В пожаре, который произошел сегодня в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры, пострадали трое людей. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
Цитата
“По предварительной информации, трое человек пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще двое человек надышались угарным газом”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.
К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.