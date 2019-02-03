Пожежа на складах у Києві: рятувальники повідомили про загрозу обвалу конструкцій

"Станом на 7:30 3 лютого на місці пожежі спостерігається тління окремими осередками на площі близько 2 тис. м2. Існує загроза обвалу будівельних конструкцій", - зазначили у відомстві.

У ГУ ДСНС також додали, що через відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання на території об'єкту, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, також проводився підвоз води до місця пожежі. О 23:03 2 лютого пожежу локалізовано на площі близько 10500 кв. м. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в чотирьохповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69, що у Деснянському районі столиці. За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.