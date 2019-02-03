Пожар на складах в Киеве: спасатели сообщили об угрозе обрушения конструкций

"По состоянию на 7:30 3 февраля, на месте пожара наблюдается тление отдельными очагами на площади около 2 тыс. кв. м. Существует угроза обвала строительных конструкций", - отметили в ведомстве.

В ГУ ГСЧС также добавили, что из-за отсутствия наружного противопожарного водоснабжения на территории объекта, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, также проводился подвоз воды к месту пожара. В 23:03 2 февраля пожар локализован на площади около 10500 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69, что в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.