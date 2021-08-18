Пожежа на півдні Франції: є перша жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні у південному регіоні Вар, де вирує лісова пожежа, було виявлено одного загиблого. Про це повідомляє УНН за даними France 24.
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За словами місцевого чиновника, пожежа охопила 7000 гектарів, зокрема зачепила регіон із лісами, виноградниками та заповідником Plaine des Maures, половину якого знищено. Також зруйновано лінію електропередач, унаслідок чого у багатьох районах зник телефонний зв'язок.
До гасіння полум'я залучено 1200 пожежників, які використовують шланги високого тиску. Також допомагають боротися з вогнем літаки та вертольоти.
Станом на сьогодні внаслідок пожежі на півдні Франції загинула одна людина, постраждало 22 людини, 19 з яких отруїлися димом. Також п'ятеро пожежників дістали травми.
З будинків і кемпінгів евакуювали приблизно 7000 осіб. Серед них було 1300 людей, які зупинилися в кемпінгу у селі Борм-ле-Мімоза на узбережжі Сен-Тропе. Інші втікали з села Ла-Гард-Френі. За даними місцевої пожежної служби, у середу нових евакуацій не було.
Припускають, що пожежа почалася біля зупинки на автомагістралі приблизно за 30 км на північний захід від Сен-Тропе.
Нагадаємо
Велика лісова пожежа на південному сході Франції в департаменті Вар спалахнула 17 серпня. Причиною загорянь називають аномальну спеку більше ніж 40 градусів. До сьогодні жертв унаслідок пожеж не було.