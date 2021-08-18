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Пожежа на півдні Франції: є перша жертва

Пожежа на півдні Франції: є перша жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні у південному регіоні Вар, де вирує лісова пожежа, було виявлено одного загиблого. Про це повідомляє УНН за даними France 24.

Деталі

За словами місцевого чиновника, пожежа охопила 7000 гектарів, зокрема зачепила регіон із лісами, виноградниками та заповідником Plaine des Maures, половину якого знищено. Також зруйновано лінію електропередач, унаслідок чого у багатьох районах зник телефонний зв'язок.

До гасіння полум'я залучено 1200 пожежників, які використовують шланги високого тиску. Також допомагають боротися з вогнем літаки та вертольоти.

Станом на сьогодні внаслідок пожежі на півдні Франції загинула одна людина, постраждало 22 людини, 19 з яких отруїлися димом. Також п'ятеро пожежників дістали травми.

З будинків і кемпінгів евакуювали приблизно 7000 осіб. Серед них було 1300 людей, які зупинилися в кемпінгу у селі Борм-ле-Мімоза на узбережжі Сен-Тропе. Інші втікали з села Ла-Гард-Френі. За даними місцевої пожежної служби, у середу нових евакуацій не було.

Припускають, що пожежа почалася біля зупинки на автомагістралі приблизно за 30 км на північний захід від Сен-Тропе.

Нагадаємо

Велика лісова пожежа на південному сході Франції в департаменті Вар спалахнула 17 серпня. Причиною загорянь називають аномальну спеку більше ніж 40 градусів. До сьогодні жертв унаслідок пожеж не було.

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