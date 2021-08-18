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Пожар на юге Франции: есть первая жертва

Пожар на юге Франции: есть первая жертва

Киев  •  УНН

 • 18043 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в южном регионе Вар, где бушует лесной пожар, было обнаружено одного погибшего. Об этом сообщает УНН по данным France 24.

Детали

Пожар охватил 7000 гектаров, в том числе задел регион с лесами, виноградниками и заповедником Plaine des Maures, половину которого уничтожено. Также разрушены линии электропередач, из-за чего во многих районах исчезла телефонная связь.

К тушению пламени привлечены 1200 пожарных, которые используют шланги высокого давления. Также помогают бороться с огнем водопадные самолеты и вертолеты.

На сегодня в результате пожара на юге Франции погиб один человек, пострадали 22 человека, 19 из которых отравились дымом. Также пятеро пожарных получили травмы.

Из домов и кемпингов эвакуировали примерно 7000 человек. Среди них было 1300 человек, которые остановились в кемпинге в селе Борм-ле-Мимоза на побережье Сен-Тропе. Другие бежали из села Ла-Гард-Френе. По данным местной пожарной службы, в среду новых эвакуации не было.

Предполагают, что пожар начался возле остановки на автомагистрали примерно за 30 км к юго-западу от Сен-Тропе.

Напомним

Крупный лесной пожар на юго-востоке Франции в департаменте Вар вспыхнул 17 августа. Причиной возгораний называют аномальную жару выше 40 градусов. До сегодняшнего дня жертв в результате пожаров не было.

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