На півдні Франції спалахнула масштабна лісова пожежа: евакуйовано тисячі жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На південному сході Франції в департаменті Вар спалахнула велика лісова пожежа. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter голова Міністерства внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен, передає УНН.
З регіону евакуювали тисячі людей.
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"Велика пожежа поширюється по території департаменту Вар, чому сприяють сформовані метеоумови. На місці перебуває префект департаменту, я сам уважно стежу за ситуацією", - написав міністр.
Деталі
Як передає газета Var-Matin, спочатку пожежа почалася на стоянці автодороги А75, недалеко від міста Гонфарон. Вогонь вже знищив кілька сотень гектарів лісу і чагарнику, проводиться евакуація жителів кількох населених пунктів. Причиною загорянь називають аномальну спеку вище 40 градусів.
За інформацією видання, до гасіння залучено дев'ять літаків і три вертольоти.
Як заявив пізніше голова МВС країни, через пожежу кілька тисяч осіб були евакуйовані на південному сході Франції. Він також зазначив, що жертв у результаті пожеж немає.
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"Тисячі людей були евакуйовані в превентивних цілях, але жертв немає. Близько 750 осіб борються з вогнем, який як і раніше дуже небезпечний", - заявив він.
Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.
Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp
Нагадаємо
Протягом липня і серпня в різних країнах, зокрема, на півдні Європи, спостерігалися масштабні пожежі через аномальну спеку.
Так, у Туреччині пожежі почалися 28 липня на тлі надвисоких температур. Швидкому поширенню пожеж сприяв сильний вітер, кілька населених пунктів довелося евакуювати.
Окрім того, загоряння фіксують в Греції. Вони виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в країні, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. У загальнонаціональному телезверненні прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс казав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнули 586 лісових пожеж. Лише напередодні, 16 серпня, дві лісових пожежі через сильні вітри вийшли з-під контролю недалеко від Афін, людей евакуювали.