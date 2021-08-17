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На юге Франции вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуированы тысячи жителей

На юге Франции вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуированы тысячи жителей

Киев  •  УНН

 • 22029 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На юго-востоке Франции в департаменте Вар вспыхнул крупный лесной пожар. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает УНН.

Из региона эвакуировали тысячи людей.

Цитата:

"Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, чему способствуют сложившиеся метеоусловия. На месте находится префект департамента, я сам внимательно слежу за ситуацией", - написал министр.

Lетали

Как передает газета Var-Matin, изначально пожар начался на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарника, проводится эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. Причиной возгораний называют аномальную жару выше 40 градусов.

По информации издания, к тушению привлечены девять самолетов и три вертолета.

Как заявил позже глава МВД страны, из-за пожара несколько тысяч человек были эвакуированы на юго-востоке Франции. Он также отметил, что жертв в результате пожаров нет.

Цитата:

"Тысячи людей были эвакуированы в превентивных целях, но жертв нет. Около 750 человек борются с огнем, который по-прежнему очень опасен", - заявил он.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.
Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts. @ Prefet83 @ DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp

- Sapeurs Pompiers VAR (@ SDIS83) August 17, 2021

Напомним

В июле и августе в разных странах, в частности, на юге Европы, наблюдались масштабные пожары из-за аномальной жары.

Так, в Турции пожары начались 28 июля на фоне сверхвысоких температур. Быстрому распространению пожаров способствовал сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

Кроме того, возгорания фиксируют в Греции. Они возникли после сильнейшей за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. В общенациональном телеобращении премьер-министр страны Кириакос Мицотакис говорил, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнули 586 лесных пожаров. Лишь накануне, 16 августа, две лесных пожара из-за сильных ветров вышли из-под контроля недалеко от Афин, людей эвакуировали.

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