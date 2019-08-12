Пожежа на Канарах може розгорітися з новою силою - рятувальники

“Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія може розгорітися з новою силою через пориви вітру, попереджають рятувальні служби. Через вогонь вже понад тисячу осіб покинули свої будинки та перебралися в пункти тимчасового розміщення, і рятувальники кажуть, що, ймовірно, на цьому евакуація місцевих жителів ще не закінчена”, — йдеться в повідомленні.

Також, з вогнем минулої ночі боролися понад 200 пожежників. Їм на підмогу було відправлено близько десятка вертольотів та гідролітак.

Нагадаємо, через лісові пожежі на острові Гран-Канарія (Канарські острови) евакуювали понад 1 тис. осіб.