Пожар на Канарах может разгореться с новой силой - спасатели

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101687 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131188 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129193 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131022 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153231 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151187 просмотра

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Пожар на Канарах может разгореться с новой силой - спасатели

Пожар на Канарах может разгореться с новой силой - спасатели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) может разгореться с новой силой из-за порывов ветра, предупреждают спасательные службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.

"Пожар на испанском острове Гран-Канария может разгореться с новой силой из-за порывов ветра, предупреждают спасательные службы. Из-за огня уже более тысячи человек покинули свои дома и перебрались в пункты временного размещения, и спасатели говорят, что, вероятно, на этом эвакуация местных жителей еще не закончена", - говорится в сообщении.

Также, с огнем прошлой ночью боролись более 200 пожарных. Им на помощь было отправлено около десятка вертолетов и гидросамолет.

Напомним, из-за лесных пожаров на острове Гран-Канария (Канарские острова) эвакуировали более 1 тыс. человек.

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