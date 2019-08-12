Пожар на Канарах может разгореться с новой силой - спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) может разгореться с новой силой из-за порывов ветра, предупреждают спасательные службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
"Пожар на испанском острове Гран-Канария может разгореться с новой силой из-за порывов ветра, предупреждают спасательные службы. Из-за огня уже более тысячи человек покинули свои дома и перебрались в пункты временного размещения, и спасатели говорят, что, вероятно, на этом эвакуация местных жителей еще не закончена", - говорится в сообщении.
Также, с огнем прошлой ночью боролись более 200 пожарных. Им на помощь было отправлено около десятка вертолетов и гидросамолет.
Напомним, из-за лесных пожаров на острове Гран-Канария (Канарские острова) эвакуировали более 1 тыс. человек.