На Канарах евакуювали понад тисячу людей через лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через лісові пожежі на острові Гран-Канарія (Канарські острови) евакуювали понад 1 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
Евакуація населення відбувається в муніципалітетах Артенара, Техеда і Гальдар. Як уточнює в Twitter служба порятунку Канарських островів, пожежі почалися 10 серпня і в даний час торкнулися більше 1 тис. га лісу.
Пожежа поки не вдається взяти під контроль. Зараз в гасінні задіяні понад 200 військовослужбовців і десять одиниць авіації.
За даними Координаційного центру з НС і безпеки уряду Канарських островів, вогонь рухається в бік муніципалітетів Техеда і національного парку Пінар-де-Тамадаба, написала RTVE.
Цивільна гвардія затримала в суботу передбачуваного винуватця лісової пожежі в Гран-Канарія - ним виявився 55-річний чоловік. Можливою причиною пожежі стало використання зварювального апарату поруч з дорогою.
За даними La Razon, в регіоні, охопленому пожежами, опадів найближчим часом не очікується, повітря прогріється до плюс 30 градусів, а максимальна швидкість вітру складе 70 км/год.
Нагадаємо, у Канаді евакуюють 200 ув'язнених через пожежу біля в'язниці.