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На Канарах эвакуировали более тысячи человек из-за лесных пожаров

На Канарах эвакуировали более тысячи человек из-за лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Из-за вспыхнувших на острове Гран-Канария (Канарские острова) лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

Эвакуация населения происходит в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Как уточняет в Twitter служба спасения Канарских островов, пожары начались 10 августа и в настоящее время затронули более 1 тыс. га леса.

Пожар пока не удается взять под контроль. Сейчас в тушении задействованы более 200 военнослужащих и десять единиц авиации.

По данным Координационного центра по ЧС и безопасности правительства Канарских островов, огонь движется в сторону муниципалитетов Техеда и национального парка Пинар-де-Тамадаба, написала RTVE.

Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника лесного пожара в Гран-Канарии — им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.

По данным La Razon, в регионе, охваченном пожарами, осадков в ближайшее время не ожидается, воздух прогреется до плюс 30 градусов, а максимальная скорость ветра составит 70 км/ч.

Напомним, в Канаде эвакуируют 200 заключенных из-за пожара возле тюрьмы.

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