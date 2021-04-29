Позбавлення Гончаренка слова на три місяці: українська делегація не буде бойкотувати засідання ПАРЄ

Цитата:

“Не плануємо бойкотувати засідання (ПАРЄ — ред.). Рішенням засмучені. Готуємо спільну заяву”, — сказала Мезенцева.

Що було раніше

Члена української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка позбавили слова на три місяці через донос голови російської делегації Петра Толстого.

Ситуація на зимовій сесії

Голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой написав донос голові ПАРЄ на члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка, який “говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії”.

“У цьому доносі Толстой надав мою промову англійською, але у доволі вільному перекладі. У тексті документу також мовиться, що я образив російську делегацію цілих два рази і зробив дві “неприйнятних заяви”, — повідомив тоді нардеп.

Скандал на весняній сесії

Під час виступу члена постійної української парламентської делегації президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив виступ нардепа і пригрозив санкціями, коли той показав український прапор зі слідами від куль.