Члена української делегації в ПАРЄ на три місяці позбавили слова через донос росіянина

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"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня", - написав нардеп.

Ситуація на зимовій сесії

Голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой написав донос голові ПАРЄ на члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка, який "говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії".



"У цьому доносі Толстой надав мою промову англійською, але у доволі вільному перекладі. У тексті документу також мовиться, що я образив російську делегацію цілих два рази і зробив дві “неприйнятних заяви”, — повідомив тоді нардеп.

Скандал на весняній сесії

Під час виступу члена постійної української парламентської делегації президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив виступ нардепа і пригрозив санкціями, коли той показав український прапор зі слідами від куль.



