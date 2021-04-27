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Члена української делегації в ПАРЄ на три місяці позбавили слова через донос росіянина

Члена української делегації в ПАРЄ на три місяці позбавили слова через донос росіянина

Київ • УНН

 • 43320 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Члена української делегації делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка позбавили слова на три місяці через донос голови російської делегації Петра Толстого. Про це сам Гончаренко написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня", - написав нардеп.

Ситуація на зимовій сесії

Голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой написав донос голові ПАРЄ на члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка, який "говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії".

"У цьому доносі Толстой надав мою промову англійською, але у доволі вільному перекладі. У тексті документу також мовиться, що я образив російську делегацію цілих два рази і зробив дві “неприйнятних заяви”, — повідомив тоді нардеп.

Скандал на весняній сесії

Під час виступу члена постійної української парламентської делегації президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив виступ нардепа і пригрозив санкціями, коли той показав український прапор зі слідами від куль.

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