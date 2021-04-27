Члена украинской делегации в ПАСЕ на три месяца лишили слова из-за доноса россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Члена украинской делегации делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Алексея Гончаренко лишили слова на три месяца из-за доноса главы российской делегации Петра Толстого. Об этом сам Гончаренко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии. Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Демса из-за украинского флага и вопросы Меркель перенесли на начало июня", - написал нардеп.
Ситуация на зимней сессии
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой написал донос главе ПАСЕ на члена украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко, который "говорил правду о дворце Путина, войну в Украине и их место в истории".
"В этом доносе Толстой предоставил мою речь на английском, но в довольно свободном переводе. В тексте документа также говорится, что я оскорбил российскую делегацию целых два раза и сделал два "неприемлемых заявления", - сообщил тогда нардеп.
Скандал на весенней сессии
Во время выступления члена постоянной украинской парламентской делегации президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил выступление нардепа и пригрозил санкциями, когда тот показал украинский флаг со следами от пуль.