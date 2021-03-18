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Голова делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой написав "донос" на члена української делегації

Голова делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой написав "донос" на члена української делегації

Київ • УНН

 • 21233 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой написав донос голові ПАРЄ на члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка. Про це Гончаренко написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію відповідного звернення, пише УНН.

Цитата

“Голова російської делагації Петро Толстой написав на мене донос голові ПАРЄ. Російську делегацію зачепило, що я говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії. У цьому доносі Толстой надав мою промову англійською, але у доволі вільному перекладі. У тексті документу також мовиться, що я образив російську делегацію цілих два рази і зробив дві “неприйнятних заяви”, — пише Гончаренко.

Деталі

Нардеп заявив, що від своїх слів не відмовляється: “ви — вбивця, українофоб і антисеміт”, пише він.

“Я впевнений, що ми на правильному шляху і повинні продовжувати боротися проти Росії на всіх міжнародних майданчиках, в тому числі в ПАРЄ. Головне — займати активну позицію, не стояти осторонь і тиснути на Росію. Я вже не раз говорив, що з Москвою неможливо вести діалог, вони розуміють, тільки коли проти них діють жорстко. Тому потрібні тільки жорсткі заяви, санкції і активні дії”, — додав він.

Зазначимо, що в документі на адресу голови ПАРЄ, Толстой закликає “вжити ефективних заходів” проти Олексія, у відповідності до правил Асамблеї.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у січні депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали віце-спікером асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого.

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