Главу російської делегації обрали віце-спікером ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрали у вівторок віце-спікером асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого, пише УНН з посиланням на трансляцію ПАРЄ.
Всього в голосуванні взяли участь 252 парламентарія з 321, повідомив ведучий засідання. Три бюлетеня були зіпсовані, зараховано 249 голосів. 132 делегата ПАРЄ висловилися на підтримку кандидатури Толстого, 117 були проти. “Пан Толстой отримав абсолютну більшість від учасників голосування і, таким чином, обирається заступником голови від Російської Федерації”, — підтвердив ведучий.
Раніше більшість учасників зимової сесії ПАРЄ підтримали кандидатуру Толстого в першому турі виборів, однак набраних голосів не вистачило для перемоги, оскільки регламент асамблеї допускає перемогу в першому турі лише при подачі більше половини голосів “за” від загальної кількості делегатів ПАРЄ. У другому ж турі достатньо простої більшості від кількості тих, хто бере участь в голосуванні.
Довідка: в цілому у голови ПАРЄ є 20 заступників. Вони обираються на початку кожного року на зимовій сесії асамблеї. Традиційно віце-спікери виконують функції голови в його відсутність, зокрема ведуть засідання під час дебатів і беруть участь в засіданнях Бюро ПАРЄ. Також вони за дорученням голови можуть виконувати певні представницькі функції.
Раніше стало відомо, що у ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом у першому турі.