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Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой написал "донос" на члена украинской делегации

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой написал "донос" на члена украинской делегации

Киев  •  УНН

 • 21230 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой написал донос голове ПАСЕ на члена украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко. Об этом Гончаренко написал на своей странице в Facebook, обнародовав копию соответствующего обращения, пишет УНН.

Цитата

“Глава российской делагации Петр Толстой написал на меня донос главе ПАСЕ. Российскую делегацию задело, что я говорил правду о дворце Путина, войну в Украине и их место в истории. В этом доносе Толстой предоставил мою речь на английском, но в довольно свободном переводе. В тексте документа также говорится, что я оскорбил российскую делегацию целых два раза и сделал две “неприемлемых заявления”, — пишет Гончаренко.

Детали

Нардеп заявил, что от своих слов не отказывается: “вы — убийца, украинофоб и антисемит”, пишет он.

“Я уверен, что мы на правильном пути и должны продолжать бороться против России на всех международных площадках, в том числе в ПАСЕ. Главное — занимать активную позицию, не вмешиваться и давить на Россию. Я уже не раз говорил, что с Москвой невозможно вести диалог, они понимают, только когда против них действуют жестко. Поэтому нужны только жесткие заявления, санкции и активные действия”, — добавил он.

Отметим, что в документе в адрес председателя ПАСЕ, Толстой призывает “принять эффективные меры” против Алексея, в соответствии с правилами Ассамблеи.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в январе депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Украинские Национальные Новости

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